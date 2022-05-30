Хлопчик провів понад тиждень в лікарні.

Онук українського хореографа Григорія Чапкіса і молодший син Грега Чапкіса потрапив в автомобільну аварію. В результаті він отримав глибоку рану, крізь яку просвічувався череп.

Мама хлопчика Ембер в своєму Instagram написала, що він їхав на велосипеді без шолома і вирішив обігнати машину, що рухається по дорозі. У цей момент він врізався в іншу машину.

Хлопчика відразу ж доставили в лікарню, де він провів 10 днів.

"Я була з ним, коли він прокинувся. Максим не зламав жодної кістки. Всі аналізи і знімки були в нормі. У нього була глибока рана на голові. Рана була так жахлива, що я могла бачити його череп. Так, череп. Максиму наклали 20 швів на лобі і 7 дужок на потилиці", - розповіла Ембер.

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