Співачка вперше висловилася про війну в Україні.

Опальна співачка Ані Лорак вперше висловилася про війну в Україні і закликала зупинити її.

"Мої улюблені брати і сестри! В Україні йде війна! Війна вбивча і руйнівна, кожен день гинуть мирні люди і що найстрашніше - діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців. Моє серце зараз з кожним з тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну", - сказала Лорак.

При цьому вона не згадала президента РФ Володимира Путіна, який направив свої війська в Україну 24 лютого.

Зазначимо, Ані Лорак народилася в Чернівецькій області (Україна), але вже кілька років живе і працює в РФ. Чи буде вона скасовувати концерти в РФ через їх вторгнення в Україну - поки невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: