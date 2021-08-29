Співачка страждає від алергії.

Українська співачка Настя Каменських в інста-сторіз розповіла, що страждає від алергії. На кадрах видно, що обличчя зірки значно опухло.

"Мій ранок взагалі не добрий. У мене проблема. Я просто вмираю. Через алергію відтікає все тіло. Свербить так, що хочеться видряпати. Складно, коли наносять макіяж, коли софіти сліплять ці нещасні очі", - сказала Каменських.

Також співачка додала, що алергічну реакцію у неї викликала амброзія. І тепер вона піде здавати аналізи.

"Неймовірна проблема, яка заважає жити, працювати, функціонувати, думати і найголовніше – бачити. Просто вмираю від алергії. Мій будинок оточений амброзією, але піду здавати аналізи", – додала співачка.

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Автор: Діана Могилєвич