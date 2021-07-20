Артем Вознюк також пообіцяв "гнати поганою мітлою нациків".

Український активіст Сергій Стерненко опублікував у Facebook пост, в якому розповів, як організатор концертів Ані Лорак в Одесі Артем Вознюк відгукувався про українізацію.

Виявляється, що Вознюк готовий "воювати за російську мову" і "гнати поганою мітлою нациків". Також на його сторінці в соцмережі зображена георгіївська стрічка, яка заборонена в Україні, і прапор Росії.

"А це організатор концерту Ані Лорак в Одесі. Артем Вознюк, власник кінотеатру "Москва". Писав, що українське майбутнє в Україні це "херня" і обіцяв "гнати нациків". Виступи Лорак заплановані в клубі Ітака на 16 і 17 серпня", – повідомив активіст.

Хто такий Артем Вознюк:

Вознюк є власником "Просто Ради.О" та мережі великих кінотеатрів "Одеса-кіно" у Києві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Він виступає за те, щоб в Україні другою державною мовою була російська. Більш того, він був неодноразово помічений в українофобії і має відверті проросійські погляди.

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Автор: Діана Могилєвич