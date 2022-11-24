Знаменитість похвалилася цим у своєму блозі.

Телеведуча Катерина Осадча, яка з перших днів початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну веде волонтерську діяльність, отримала нагороду від МВС.

Ведуча є куратором ініціатив "Знайти своїх" та "Пошук зниклих". Проекти націлені на те, щоб шукати зниклих через війну цивільних.

Відомо, що звичайна благодійна акція зірки "Світського життя" вже давно переросла у всеукраїнську програму. Її підтримує і Національна поліція України.

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"Нас хочуть зламати, змусити зневіритися, опустити руки... Щоб ми не працювали, залишили справи і зневірилися. Ще не зрозуміло, що не вийде? Сьогодні була плідна зустріч з МВС України. Дякую Сергію Пантелеєву за чітку співпрацю, швидке реагування, нові підходи до пошуку. Сьогодні розробили ще кілька шляхів більш щільної взаємодії, будемо впроваджувати. А наприкінці зустрічі несподівано отримала нагороду від Національної поліції. Мені дуже приємно. Ми не здамося, ми будемо працювати, відновлювати, шукати, нас не зупинити", - прокоментувала телезірка.

Про проекти "Знайти своїх" та "Пошук зниклих"

Це масштабні соціальні проекти, які допомагають українцям знайти близьких, з якими втратили зв'язок через вторгнення РФ на територію України. Щоранку у "Сніданку з 1+1" можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже вдалося знайти своїх рідних.

Проект "Знайти своїх" транслюється в загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30 і щодня в "Сніданку з 1+1" з 07:00 до 10:00, а у вихідні - з 8:00 до 10:00 на телеканал ТЕТ, а також на YouTube.

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