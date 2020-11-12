фото Володимир Остапчук, Instagram
Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук відповів на незручне запитання підписника у своєму інста-сториз.
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Фанат запитав у Володимира, чи був у нього секс з хлопцем. Сам шоумен сприйняв це питання з гумором і відповів у тій же манері.
За його словами, у нього не було сексу з людиною своєї статі. Але він згадав один кумедний випадок, про який вирішив розповісти.
"Ні, якщо не згадувати про випадок, коли мене даішник зупинив, коли я через подвійну суцільну проїхав", — сказав Остапчук.
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