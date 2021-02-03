46-річна актриса показала нове фото.

Відома актриса Пенелопа Крус опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку зірка позує повністю оголеною. При цьому вона прикриває свої інтимні місця пледом. За день фото набрало понад 180 тисяч лайків. Всього за Пенелопою в соціальній мережі стежать 5,5 мільйонів людей.

Хто така Пенелопа Крус:

Акторську кар'єру Пенелопа почала в 1991 році на телебаченні

Її кінодебют відбувся через рік після виходу на широкі екрани трагікомедії «Шинка, шинка», що отримала схвалення критиків

Надалі вона побудувала успішну кінокар'єру, знявшись в більш ніж п'ятдесяти фільмах, серед яких були «Відкрий очі», «Країна пагорбів і долин», «Дівчина твоєї мрії», «Жінка зверху», «Кокаїн» і «Ванільне небо»

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Автор: Діана Могилєвич