Актриса показала фото / instagram.com/penelopecruzoficial
Відома актриса Пенелопа Крус опублікувала в Instagram нову фотографію.
На знімку зірка позує повністю оголеною. При цьому вона прикриває свої інтимні місця пледом. За день фото набрало понад 180 тисяч лайків. Всього за Пенелопою в соціальній мережі стежать 5,5 мільйонів людей.
Актриса показала фото / instagram.com/penelopecruzoficial
Хто така Пенелопа Крус:
- Акторську кар'єру Пенелопа почала в 1991 році на телебаченні
- Її кінодебют відбувся через рік після виходу на широкі екрани трагікомедії «Шинка, шинка», що отримала схвалення критиків
- Надалі вона побудувала успішну кінокар'єру, знявшись в більш ніж п'ятдесяти фільмах, серед яких були «Відкрий очі», «Країна пагорбів і долин», «Дівчина твоєї мрії», «Жінка зверху», «Кокаїн» і «Ванільне небо»
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