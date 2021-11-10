Видання цим приємним званням нагородило актора Пола Радда.

52-річний американський актор Пол Радд став найсексуальнішим чоловіком року за версією журналу People. Саме він прикрасив обкладинку листопадового номера видання.

"Я сподіваюся, тепер мене будуть нарешті запрошувати на ці сексуальні вечері з Клуні, Піттом і Б. Джорданом. І, думаю, я буду частіше кататися на яхтах. Я в передчутті розширення мого яхтового життя", - прокоментував актор своє почесне звання.

Читайте такожНастя Каменських замилувала шанувальників міцним поцілунком з Потапом (фото)Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що головним красунчиком 2021 року стане зірка кіновсесвіту Marvel Кріс Еванс. Тоді говорилося про те, що актор повинен був отримати це звання ще торік, але цього не сталося через скандал, в який він потрапив. Мова йде про пікантну фотографію, яку він випадково "злив" в мережу.

Хто такий Пол Радд

Пол Радд - американський актор, комік, сценарист і продюсер. Радд починав кар'єру на телебаченні, перш ніж дебютував на великому екрані з роллю у фільмі "Безглузді" (1995). Він найбільш відомий за ролями у фільмах "Сорокарічний незайманий" (2005), "Трошки вагітна" (2007), "Доросла несподіванка" (2008), "Люблю тебе, чувак" (2009), "Основні принципи добра" (2016) і "Мисливці за привидами: спадкоємці" (2021).

Також відомий як виконавець ролі супергероя Скотта Ленга в кінематографічному всесвіті Marvel, з'явившись в 5 фільмах "Людина-мураха"(2015), "Перший месник: Протистояння" (2016), "Людина-мураха і Оса" (2018) і "Месники: фінал" (2019) і "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" (2022).

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Автор: Діана Могилєвич