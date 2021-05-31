Роман Сасанчин зробив пропозицію своїй дівчині.

Переможець вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Ганні.

23-річна Ганна опублікувала в Instagram відео, на якому показала каблучку, яку їй подарував 19-річний артист.

"Це було неінстаграмно. Тому що я вмію зіпсувати сама собі сюрприз. Так!"- прокоментувала вона.

Варто відзначити, що закохані живуть разом у квартирі, яку Роман отримав за перемогу на шоу "Голос країни". А познайомилися вони в 2020 році.

Хто такий Роман Сасанчин:

Любов до пісні у Романа проявилася ще з дитинства, коли мати і сестра наспівували колискову, а також часто Роман вслухався в класичні мелодії музичних скриньок.

2 березня 2015 Сасанчин став переможцем другого сезону талант-шоу "Голос. Діти". У жовтні того ж року він презентував кліп на пісню "Мамина звезда", який подарував йому канал "1+1". Музику до пісні написала Тіна Кароль, а слова - Микола Бровченко.

26 квітня 2020 він став переможцем десятого сезону талант-шоу "Голос країни", в команді Тіни Кароль з піснею "Цвіте черешня".

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Автор: Діана Могилєвич