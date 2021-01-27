Раніше акторка заморозила свої яйцеклітини для процедури.

Американська акторка та співачка Періс Хілтон вирішила стати мамою та почала процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Для цього вона раніше заморозила свої яйцеклітини.

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За словами Хілтон, вона вирішила скористатися таким способом, щоб стати мамою відразу для двох дітей – хлопчика і дівчинки:

"Ми робимо ЕКО, тому що так я можу вибрати близнюків, якщо захочу".

За словами Хілтон, її бойфренд, 39-річний бізнесмен Картер Реум таке рішення підтримав.

"Я дійсно дуже схвильована тим, щоб перейти до наступного кроку в моєму житті та, нарешті, просто жити справжнім життям. Тому що я дійсно вірю, що сім'я і діти – це сенс життя".

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Автор: УНІАН