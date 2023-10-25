Артист шокував публіку новиною.

Український співак Олександр Кривошапко розлучився зі своєю третьою дружиною Марією, з якою зіграв весілля у 2022 році. Що між ними сталося - невідомо, проте співак видалив всі спільні з нею фото з Instagram.

Відразу ж після розлучення артист закрутив новий роман. Його обраницею стала дівчина на ім'я Христина, яку він називає своїм промінчиком світла.

Цікаво й те, що дівчина також опублікувала спільне фото з Олександром. До нього вона додала такий підпис:

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"Ось він - синтез мужності і ніжності. Тільки з тобою я відчуваю себе такою захищеною і коханою".

Особисте життя Олександра Кривошапка

У травні 2011 року Олександр одружився з Тетяною Денисовою, суддею шоу "Танцюють всі". Однак через численні сварки подружжя розлучилося.

Другою дружиною Олександра стала українська актриса і модель із Запорізької області Марина Кінскі. У серпні 2017 року у пари народився первісток - дочка Аліса. Але і з Мариною Олександр незабаром розлучився.

Третьою його дружиною стала косметолог Марія. Про їхні стосунки стало відомо у 2021 році, через рік вони вже одружилися. Однак за час стосунків пара розлучалася, потім знову сходилася.

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