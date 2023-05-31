Про свій діагноз вона дізналася занадто пізно.

Відома австралійська співачка Sia поділилася з шанувальниками несподіваною новиною. Виявляється, вона страждає аутизмом. Про свій діагноз знаменитість дізналася не так давно.

Незважаючи на те, що зазвичай про цей діагноз стає відомо до п'яти років, Sia дізналася про нього набагато пізніше.

У шоу Rob Has a Podcast вона розповіла, що все своє життя відчувала себе не такою, як усі. Однак що саме сталося, що лікарі діагностували у неї розлад нервової системи - зірка не сказала.

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"Я в спектрі, мені стає краще і все це - багато речей. Протягом 45 років я була такою: "Я повинна піти і одягнути свій людський костюм". І тільки останні два роки я стала повністю, повністю собою", - сказала артистка.

Хто така Sia

Співачка Sia - володарка безлічі музичних премій. А її пісня "Chandelier" отримала відразу чотири номінації на "Греммі" в категоріях "Запис року", "Пісня року", "Найкраще сольне поп-виконання", "Найкраще музичне відео".

У червні 2010-го Сіа випустила альбом, до якого увійшла композиція "You've Changed". Вона стала найбільш продаваною, оскільки була включена в саундтрек серіалу "Щоденники вампіра".

У лютому 2012 року співачка заявила про відхід. Вона повідомила, що втомилася бути в центрі уваги.

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