Тарзан неодноразово підтримував путінський режим.

Поки співачка Наташа Корольова мовчить про війну в Україні, її чоловік-стриптизер Тарзан активно підтримує путінський режим і війну в нашій країні.

Так, Тарзан записав відеозвернення, в якому заявив, що російські солдати ніколи не дозволяли собі знищувати країни, гвалтувати жінок, вбивати дітей і здійснювати інші звірства.

"Привіт всьому розсудливому людству. Будучи родом з сім'ї військового, пройшовши шлях від рядового до офіцера, я не можу пройти повз подій, які зараз розгортаються в світі. Той моторошний фейк, який намагаються навісити, намагаються очорнити образ російського солдата, цьому можуть вірити навіть не люди, а істоти, які зовсім не розуміють менталітет російської людини, російського солдата", – сказав стриптизер.

Українці після перегляду цього звернення запросили Тарзана в Україну, щоб він сам переконався в тому, що російські військові творять свавілля.

Також користувачі мережі нагадали Тарзану про його сина Архипа, який до того ж призовного віку. Їх зацікавило питання, куди подівся молодий чоловік.

"А ви, Сергію, пам'ятаєте, що у вас син призовного віку? Не думаю, що він підтримує свого батька! А інакше він, напевно, був би вже в Україні на "лихому коні"", "Запрошуємо в Бучу, разом з дружиною", "Кого ви перемагаєте? У чому перемагаєте? Яка перемога? Яка ви ганебна людина! Краще б ви мовчали", - пишуть українці в коментарях до відео.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон жорстко обізвав Корольову за концерт в Росії, поки в Україні йде війна.

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