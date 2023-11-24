В Ірландії проходять протести.

Артем Пивоваров з початку повномасштабного російського вторгнення їздить з благодійними концертами за кордон. Днями у нього повинен був відбутися концерт в Дубліні, проте артист терміново його скасував.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що на сусідній вулиці почалися теракти, вони з командою чули вибухи. Тому, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні глядачів, Пивоваров вирішив скасувати концерт.

"Для безпеки наших слухачів ми разом з адміністрацією майданчика змушені скасувати концерт. Евакуація з майданчика відбувається не за нашим побажанням, це умова законодавства. Будь ласка, зберігайте спокій. Місцева влада і органи роблять все можливе для того, щоб ви не піддавали себе небезпеці", – сказав Артем.

Відео дня

Також він сказав, що всі квитки залишаються дійсними. Незабаром він повідомить нові дати своїх виступів в Ірландії.

Теракти в Ірландії

Нещодавно невідомий чоловік з ножем напав на перехожих біля однієї зі шкіл. В результаті постраждали п'ятеро людей, троє з яких - діти. Жителі країни були обурені цим інцидентом, тому почали виходити на вулиці і влаштовувати протести. Люди закликали владу переглянути міграційну політику Ірландії.

Вас також можуть зацікавити новини: