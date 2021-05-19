Відома американська співачка та акторка Демі Ловато здійснила камінг-аут, заявивши, що ідентифікує себе як небінарна особа (особистість, яка не відноситься ні до чоловічого, ні до жіночого гендеру).
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
«Я усвідомила це після довгих років самоаналізу та рефлексії. Я все ще вчуся та пізнаю себе, та я не претендую на звання експерта або оратора. Я роблю це для тих, хто не може розповісти своїм близьким про те, хто вони є насправді. Будь ласка, будьте чесними та знайте, що я посилаю вам промені великої любові», – зазначила Ловато.
За словами співачки, в майбутньому вона збирається використовувати стосовно себе займенники «вони/їх». На думку Ловато, це звернення краще передає мінливість її гендерної ідентичності.
Вас також можуть зацікавити новини
- Модель-пансексуалка Кара Делевінь зізналася, як до камінг-ауту хотіла накласти на себе руки
- Американська співачка Енджел Олсен "засвітила" свою кохану (фото)
- Дочка Уілла Сміта зробила камінг-аут
- Олена Кравець з "Кварталу 95" шокувала фанів зміною іміджу
- "Життя занадто коротке": зірка "Анатомії пристрасті" здійснив камінг-аут
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram