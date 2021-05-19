Відтепер артистка вживатиме стосовно себе займенники "вони/їх".

Відома американська співачка та акторка Демі Ловато здійснила камінг-аут, заявивши, що ідентифікує себе як небінарна особа (особистість, яка не відноситься ні до чоловічого, ні до жіночого гендеру).

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

«Я усвідомила це після довгих років самоаналізу та рефлексії. Я все ще вчуся та пізнаю себе, та я не претендую на звання експерта або оратора. Я роблю це для тих, хто не може розповісти своїм близьким про те, хто вони є насправді. Будь ласка, будьте чесними та знайте, що я посилаю вам промені великої любові», – зазначила Ловато.

За словами співачки, в майбутньому вона збирається використовувати стосовно себе займенники «вони/їх». На думку Ловато, це звернення краще передає мінливість її гендерної ідентичності.

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Автор: Катерина Шварц