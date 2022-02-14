Чоловік записав відео з салону автомобіля.

Вранці 14 лютого пластичний хірург Едгар Камінський опублікував у своєму Instagram відео. Він показав, як відвозить до школи своїх дітей, і заспівав зі своїм сином Леоном гімн України.

В описі до відео Едгар зазначив, що вони продовжують жити звичайним життям і нікуди не планують їхати.

"По дорозі в школу. Усе буде гаразд. Ми вдома, ми в Києві", - зазначив пластичний хірург.

"Дуже зворушливо!!! Слава Україні!!", "Нехай буде мир на нашій землі", "Які ви молодці! Дивилася на вас і посміхалася від душі!", "Едгар, це просто бальзам на серці!",- пишуть шанувальники в коментарях.

Відзначимо, співачка Слава Камінська і пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися в 2019 році. Їх у неї двоє - син Леон і дочка Лаура. Едгар і Слава зберегли дружні взаємини, щоб не травмувати психіку дітей.

Нагадаємо, українська співачка Слава Камінська випустила свій перший альбом "Ім'я твоє" напередодні Дня закоханих.

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