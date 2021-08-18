Телеведучий зараз у відпустці разом з дружиною і дітьми.

Український телеведучий Дмитро Гордон опублікував у своєму Instagram-блозі фото з відпочинку.

Так, Дмитро позував на знімку в компанії своїх улюблених дівчаток - дружини Олесі Бацман і трьох дочок. У кадрі він постав в одних плавках, засвітивши оголений торс. Такий знімок він супроводив лаконічним підписом: "Літо ок".

"Дмитро, вам плавки не тиснуть?", "Клан Гордонів", "Дмитро, ви навчили їх виривати кадики?", "Це твоя охорона?", "Дмитро, просто знайте, що ви - легенда! Як Вілл Сміт, просто не такий засмаглий", - пожартували в коментарях користувачі мережі.

Раніше Дмитро Гордон показав фото з дружиною, яка сиділа біля його ніг. Такий знімок викликав обурення в мережі.

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Автор: Діана Могилєвич