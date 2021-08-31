Соня Кей вирішила повернутися на сцену.

Тривалий час із медійного простору зникла українська співачка, племінниця Софії Ротару - Sonya Kay. Які підводні камені стояли на її шляху та через що довелось пройти співачці, читайте в ексклюзивному матеріалі.

Sonya розповіла, що втратила батька, і дуже болісно переживала цю трагедію.

"Це було страшно і мені досі не віриться, що його вже немає. Так само хочеться йому подзвонити, поговорити, посміятись та міцно обійняти. Я переслуховую його голосові повідомлення, перечитую смс, ніби здається що він поруч, що він тут і мені стає легше. Для мене він був найкращим батьком, а для моєї мами найкращим чоловіком! Для мене їхні стосунки були прикладом, якою має бути сім’я", - розказує Sonya.

Майже півтора року співачка мало з’являлась в Instagram і не показувала усіх емоцій та переживань. Окрім важкої втрати батька, співачку охопила глибока депресія та звістка про захворювання матері на коронавірус.

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"Лікарі сказали, що стан важкий і нам треба надіятись на чудо, що шанси 50 на 50. Коли я дізналась про це, я ридала дуже довго, але розуміла, що я маю бути сильною для мами і не показувати їй свої справжні емоції. На той момент коли ми дізналися що мама захворіла на коронавірус, у мого чоловіка було день народження, ми були в Херсоні і одразу прийняли рішення поїхати в Чернівці! Почали шукати ліки, які було дуже важко знайти, передавали їжу в лікарню і робили все для того, щоб мама ні за що не переживала і мала позитивний настрій", - констатує Sonya.

Співачка не звикла скаржитись на публіку. Чим показує свою хоробрість та відважність.

"Мій батько був моїм головним шанувальником, і я через біль взяла себе в руки і присвятила 4 місяці роботи у студії над новими треками з моєю командою. Ми підготували міні-альбом з дуже крутими треками, які сподіваюсь зроблять вибух в музичному просторі", - каже співачка.

Також Sonya Kay додала, що нові треки обов’язково будуть підкріплені і новим образом, який здивує кожного: "Будемо дивувати новими крутими образами та стилем. Ми дуже довго та старанно працювали. Вадим Поротков та Аіша Мілевська - вони в мене найкращі!"

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Автор: Діана Могилєвич