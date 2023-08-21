Пара дуже щаслива разом.

Нідерландський співак Дункан Лоуренс зіграв весілля зі своїм коханим в заміському комплексі. Найважливіший день у своєму житті вони вирішили відзначити на природі біля басейну.

Молоді люди з'явилися на церемонії в схожих образах - Дункан одягнув чорний костюм і білу сорочку, а його супутник - такий же костюм, проте жакет він одягнув на оголене тіло.

Клятви один одному вони давали в оточенні родичів і друзів. Помітно, що вони дуже щасливі, адже на кадрах, опублікованих в соцмережах, чоловіки з трепетом дивляться один одному в очі і багато обіймаються.

Відео дня

Після урочистої церемонії вони розрізали чотириярусний білий торт, прикрашений гіпсофілою в тон.

Зазначимо, обранцем Лоуренса став автор пісень Джордан Гарфілд, з яким вони зустрічаються з 2020 року. Нещодавно музикант показав обручку від коханого і сказав, що кохає його.

Чим відомий Дункан Лоуренс

У 2019 році Лоуренс виграв Євробачення з ліричною піснею "Arcade", набравши 492 бали (237 балів від журі та 261 бал від глядачів).

Він випустив два альбоми - "Worlds On Fire" і "Small Town Boy". Другий став платиновим.

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