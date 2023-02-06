Пара має дуже щасливий вигляд на тлі карпатських гір.

Переможець другого сезону романтичного реаліті "Холостячка", 33-річний Андрій Задворний, після розриву з головною героїнею Златою Огнєвіч знайшов своє кохання.

Його обраницею стала 19-річна модель з Чернівців Юлія Поляк. Раніше він вже показував фотографії з коханою, але на них не було видно її обличчя. Зараз же дівчина зважилася оприлюднити їхнє спільне фото під час відпочинку в Драгобраті.

Вони каталися на сноубордах і позували на тлі засніжених гір. Фото вийшли вражаючими.

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"Кіт", - підписала фото Поляк і додала"сердечко".

Особисте життя Андрія Задворного

Андрій був одружений. У нього є дочка від першого шлюбу. Пізніше він прийшов на проект "Холостячка", де став переможцем. Однак побудувати стосунки зі Златою Огнєвіч йому не вдалося.

Як говорила сама співачка, Андрій раптово повідомив їй про розрив. Вони не спілкуються досі. Задворний навіть не подзвонив їй, коли почалася велика війна.

Після цієї історії чоловік приховував своє особисте життя, і тільки недавно зізнався, що його серце зайняте.

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