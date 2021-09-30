Олександра Заріцька зробила відверте зізнання.

Учасниця шоу "Танці з зірками", солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, яка пара може перемогти в новому сезоні шоу.

Олександра зізналася, що кожного учасника вважає своїм конкурентом, тому що цей сезон - особливий і неочікуваний.

"Насправді всіх, тому що цей сезон дуже неочікуваний. Після кожного ефіру з’являються нові лідери та аутсайдери, і щось передбачити важко. Усі команди зараз працюють у такому шаленому ритмі, аби дивувати глядачів, спостерігати за цим дуже цікаво. Я вражена! У попередніх сезонах можна було вгадати, хто стане переможцем, але точно не цього разу! Переможе неочікувана пара, я в це вірю", - сказала співачка.

Читайте такожПотап зізнався, що бачив Настю Каменських у списку елітних повій (відео)Також вона додала, що тренується в залі понад п'ять годин щодня, аби кожного тижня дивувати глядачів і суддів проекту.

"Іноді все стає дуже зацикленим, якщо можна так сказати, і з’являється потреба все це розбавляти, бо починає вже їхати дах (сміється). Для мене тут головний порятунок - отримання задоволення від танцю та вміння розслаблятися", - додала Заріцька.

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Автор: Діана Могилєвич