Анна Трінчер викликала негатив на свою адресу.

Українська блогерка і співачка Анна Трінчер опублікувала в Instagram відео, на якому дуже голосно співає свою нову пісню в маршрутці.

Така поведінка Трінчер не сподобалося ні пасажирам, ні контролеру. Люди просили Анну припинити так себе вести, але вона проігнорувала їх прохання.

"Мій найстрашніший сон. Купа людей, злий контролер, поліція, штраф і прем'єра пісні в маршрутці", - підписала відео Анна.

Варто відзначити, що шанувальники підтримали співачку. За їхніми словами, не варто агресивно реагувати на пісні.

"Видно ж, що хлопець влаштував сюрприз дівчині, ну або приємність. Навіщо бабусі все псують? Ну жесть, я б поплескала", "Ти - супер! Розумничка", "Ще раз доводить те, що бідні люди - злі люди", "Супер, у тебе дуже красивий і ніжний голос", - пишуть фанати.

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Автор: Діана Могилєвич