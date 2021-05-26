Артиста звинувачують у насильстві.

Поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака Мериліна Менсона у зв'язку зі звинуваченнями в насильстві.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, 52-льотного артиста звинувачують у нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді у 2019 році.

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У заяві поліцейського управління говориться, що кожне звинувачення тягне за собою можливе тюремне ув'язнення на термін менше ніж рік і штраф у розмірі до 2000 доларів. У поліції додали, що напади "не носять сексуального характеру".

Сам співак поки не давав публічних коментарів з цього приводу.

Звинувачення Мериліна Менсона в насильстві: що відомо

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Автор: Катерина Лиманська