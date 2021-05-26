Поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака Мериліна Менсона у зв'язку зі звинуваченнями в насильстві.
Про це повідомляє ВВС.
Як повідомляється, 52-льотного артиста звинувачують у нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді у 2019 році.
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У заяві поліцейського управління говориться, що кожне звинувачення тягне за собою можливе тюремне ув'язнення на термін менше ніж рік і штраф у розмірі до 2000 доларів. У поліції додали, що напади "не носять сексуального характеру".
Сам співак поки не давав публічних коментарів з цього приводу.
Звинувачення Мериліна Менсона в насильстві: що відомо
- Почалося все з того, як актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого в знущаннях і сексуальному насильстві.
- Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки-Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла.
- Сам Менсон назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальність.
- Також актриса з "Гри престолів" Есме Бьянко звинуватила Менсона у знущаннях і насильстві.
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