Подробиць його смерті поки що не повідомляли.

2 травня стало відомо, що помер відомий модельєр Валентин Юдашкін. Подробиць його смерті поки що не повідомили, проте відомо, що модельєр багато років боровся з онкологічним захворюванням.

Йому було 59 років. В останні роки він вже не був таким активним і не дуже часто з'являвся на світських заходах, але тісно підтримував контакт з зірками, яким створював неповторні вбрання.

У Юдашкіна залишилися дружина Марина, дочка Галина і троє онуків - Анатолій, Аркадій і Агата.

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Хто такий Валентин Юдашкін

Юдашкін - радянський і російський художник-модельєр, володар звань Народний художник Росії, Заслужений діяч мистецтв Росії, академік Російської академії мистецтв.

З 2016 року Юдашкін боровся за життя: спочатку у нього діагностували рак нирки, а потім лікарі виявили метастази по всьому тілу. Недуга встиг дістатися і до головного мозку.

Що Юдашкін говорив про війну в Україні

Кутюр'є не виступив проти військового вторгнення Росії в Україну. Через це росіянину заборонили брати участь у Тижні моди в Парижі.

Слід зазначити, що близька подруга Юдашкіна Алла Пугачова виступила проти війни, через що навіть покинула територію країни-агресора. Якими були стосунки Валентина та Алли в останній рік - невідомо.

Нагадаємо, 30 квітня помер радянський художник-модельєр В'ячеслав Зайцев. Йому було 85 років.

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