Глядачі запам'ятали його молодим красенем з культових кінострічок.

11 липня 2022 року помер 91-річний відомий актор і народний артист України Юрій Мажуга. Причина смерті поки невідома.

"Трагічна новина: сьогодні пішов з життя Юрій Миколайович Мажуга... Майже 70 років свого життя актор віддав театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей у більшості легендарних для Києва спектаклях. Віримо, актори не вмирають, вони продовжують жити в стінах рідного театру, серцях глядачів і пам'яті колег і учнів", - повідомляє прес-служба Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Зазначимо, Юрій Мажуга практично все своє життя присвятив театру. Він грав як трагічні, так і комедійні ролі. У будь-яких амплуа він викликав сильні емоції у глядачів.

З 1956 року він почав зніматися в кіно. Найвідомішими його роботами були "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Козаки йдуть", "Святе сімейство".

Відомо, що після смерті близької подруги і постійної партнерки по багатьох спектаклях Валерії Заклунної в 2017 році Юрій Мажуга фактично пішов з театру російської драми, віддавши йому майже 65 років життя.

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