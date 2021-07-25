Пішов з життя музичний продюсер Олексій Мускатін.

Музичний продюсер і організатор концертів Олексій Мускатін 24 липня помер на 60-му році життя.

Продюсер Андрій Разін розповів, що Мускатін помер від раку крові. Колеги намагалися йому допомогти, збирали гроші на операцію, але, на жаль, це не дало ніяких результатів.

"Льоша до останніх днів, я з ним недавно розмовляв буквально перед операцією, почувався добре... Я його підбадьорював, але лікарі не змогли йому допомогти", - поділився Разін.

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Також Разін додав, що вважає Мукатіна найкращим зі своїх колег. Саме він допоміг отримати "Ласковому маю" перші свідчення на право гастрольного колективу.

"Льоша, ми будемо завжди тебе пам'ятати. Група "Ласкавый май", "Дискотека "Союз" і всі твої друзі-артисти сумують. Олексій був унікальним продюсером. Одним з найкращих продюсерів нашої країни. Царство йому Небесне", - написав в Instagram Разін.

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Автор: Діана Могилєвич