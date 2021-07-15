Петро Мамонов / фото УНІАН, Андрій Скакодуб
Помер російський актор і музикант Петро Мамонов, який кілька тижнів перебував у комі.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Хто такий Петро Мамонов
Петро Мамонов відомий як актор, радіоведучий і один із засновників групи "Звуки Му".
Артист знімався у фільмах:"Голка"," Таксі-блюз"," Шапіто шоу" і "Острів".
Він отримав заборону на в'їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.
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