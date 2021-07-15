Помер Петро Мамонов

Мамонов кілька тижнів перебував у комі після того, як захворів на коронавірус.

Помер російський актор і музикант Петро Мамонов, який кілька тижнів перебував у комі. Про це повідомляють російські ЗМІ. (Новина доповнюється) Читайте також"Все, кранти": у Петра Мамонова почало відмовляти серце - лікарі Хто такий Петро Мамонов Петро Мамонов відомий як актор, радіоведучий і один із засновників групи "Звуки Му". Артист знімався у фільмах:"Голка"," Таксі-блюз"," Шапіто шоу" і "Острів". Він отримав заборону на в'їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Денис Прядко

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