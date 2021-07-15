Петро Мамонов / фото УНІАН, Андрій Скакодуб

Помер російський актор і музикант Петро Мамонов, який кілька тижнів перебував у комі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

(Новина доповнюється)

Читайте також"Все, кранти": у Петра Мамонова почало відмовляти серце - лікарі

Хто такий Петро Мамонов

Петро Мамонов відомий як актор, радіоведучий і один із засновників групи "Звуки Му".

Артист знімався у фільмах:"Голка"," Таксі-блюз"," Шапіто шоу" і "Острів".

Він отримав заборону на в'їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму. 

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Денис Прядко