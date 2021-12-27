Жан-Марк Валле помер 26 грудня.

Канадський режисер Жан-Марк Валле помер у неділю, 26 грудня, у віці 58 років.

Про це повідомляє Variety.

За словами близьких, Валле помер у своєму заміському будинку, який знаходиться в Квебеку. Але причина смерті поки невідома.

"Він був справжнім творцем, щедрим, люблячим хлопцем. Всі, хто з ним працював, не могли не помітити талант і уяву, якими він володів. Він був для мене другом, творчим партнером і старшим братом", – поділився продюсер Натан Росс, який тісно співпрацював з покійним режисером.

Відзначимо, у Жана-Марка Валле залишилося двоє синів. Чи були вони з ним у момент його смерті - невідомо.

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Жан-Марк Валле народився 9 березня 1963 року в Монреалі. Він вивчав кінематограф в коледжі при Університеті Квебека в Монреалі.

У 1990-х роках Валле спродюсував кілька короткометражних фільмів, які отримали хороші відгуки. Його першим повнометражним фільмом став "Чорний список" в 1995 році. У рік виходу фільм став найкасовішим в Квебеку і отримав дев'ять номінацій на премію Джині. Після успіху цього фільму Валле переїхав до Лос-Анджелеса.

За фільм "Далласький клуб покупців" його номінували на Оскар, а за перший сезон серіалу "Велика маленька брехня" він удостоївся премії Еммі.

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