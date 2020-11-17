Знаменитий режисер помер від COVID-19.

Режисер, народний артист України Роман Віктюк помер на 85-му році життя.

Читайте такожВ Україні пройдуть гастролі Театру ВіктюкаПро це повідомили в дирекції московського Театру Романа Віктюка.

"Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні", - сказали там, передає ТАСС.

Знаменитий режисер помер від COVID-19 в лікарні імені Бахрушина. 27 жовтня стало відомо, що Віктюка госпіталізовано з коронавірусом.

Час і місце прощання з режисером буде відомо пізніше.

Хто такий Роман Віктюк

Роман Віктюк народився 1936 року у Львові.

Після закінчення в 1956 році акторського факультету ГІТІСу працював у театрах Львова, Києва та Вільнюса.

У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки. А через три роки виставою "М.Батерфляй " відкрив Театр Романа Віктюка.

На рахунку режисера понад 250 вистав, створених у театрах України, Росії, Литви, Латвії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.

Віктюк ніколи не був одружений, дітей не мав. Відповідаючи на питання про особисте життя, він говорив, що у нього якийсь час був роман з Валентиною Тализіною, був закоханий в Людмилу Гурченко. А на питання про дітей відповідав, що учні називають його татом.

Віктюк про війну на Донбасі

У 2014 році режисер висловився про події на Донбасі. Тоді він сказав, що про те, як виграти війну на Донбасі, не знає ніхто: ні президент України, ні глава Росії, ні європейські та американські політики.

Жителів Донбасу він закликав прислухатися до себе і, якщо в душі вони не відчувають себе українцями, то закликав їх покинути Україну.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН