Чоловік помер у віці 38 років.

Американський актор українського походження Ігор Вовковинський помер через хворобу серця.

Його мама Світлана Вовковинська повідомила, що актор і найвища людина в світі помер в одній із лікарень США.

"Ігор помер 20 серпня о 22:17 у лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним до кінця. Його остання вечеря була: шматок Київського торта і фанта. За кілька годин до смерті його відвідали дружина брата Алла і дітки. Ігор був радий їх бачити, і хоча говорити йому було важко, пробував пожартувати над своїм племінником Андрієм, який вивчив українську мову за місяць в Україні", – написала Світлана в Facebook.

Відзначимо, в 2010 році Ігоря визнали найвищим чоловіком у світі (234,5 см). Завдяки своєму зросту він потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Крім того, він був знайомий з українською співачкою Златою Огнєвіч. На Євробаченні в 2013 році він на руках виносив її на сцену.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич