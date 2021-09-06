Жан-Поль Бельмондо помер на 89 році життя.

Французький актор театру і кіно Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років. Про цю трагічну подію повідомив його адвокат. Причина смерті поки невідома.

Про це повідомляє Le Figaro.

Нагадаємо, славу Бельмондо принесла роль аморального шанувальника Хамфрі Богарта у фільмі "На останньому диханні" (1959). У перших своїх картинах він створив образ молодого бунтаря з чарівною посмішкою і став одним з улюблених акторів європейської молоді. Найчастіше грав гострохарактерні ролі в комедіях і бойовиках.

Попри успішну кар'єру, Бельмондо таки вирішив завершити її. У 2015 році він заявив, що більше не буде зніматися у фільмах.

Читайте також72-річна Алла Пугачова шокувала фанів своїм облисінням (фото)

Варто відзначити, що він двічі номінувався на премію BAFTA як найкращий іноземний актор. У 1989 році удостоєний премії "Сезар" за роль у фільмі "Улюбленець долі". У 2011 році удостоєний почесної Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю. У 2016 році отримав нагороду "Золотий лев" за внесок у світовий кінематограф.

Найвідоміші ролі Бельмондо в кіно

Одним з найважливіших його досягнень став фільм "Професіонал" (1981). Також свої найкращі ролі він зіграв в таких картинах як "Жінка є жінка", "Злодій", "Сирена з "Міссісіпі"", "Доктор Пополь", "Стависький".

Автор: Діана Могилєвич