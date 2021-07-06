Повідомляється, що вона лікувалася у Римі.

У віці 78 років померла відома італійська співачка Раффаелла Карра.

Про це пише Corriere della Sera.

Режисер Серджо Япіно повідомив, що жінка померла в Римі, в клініці. Там вона лікувалася від хвороби, яка "напала на її тіло, таке крихітне, але таке повне енергії".

"Раффаела залишила нас. Вона відправилася в кращий світ, де її людяність, її безпомилковий сміх і її надзвичайний талант будуть сяяти вічно ", - сказав він.

Рафаелла Карра - італійська актриса, співачка, телеведуча, наставниця італійської версії телешоу "The Voice". Вона розпочала свою кар’єру у віці 9 років.

Актриса грала у фільмах Іва Буассе, Стено, Карло Лідзані та інших відомих режисерів. Має велику популярність в Італії, Іспанії, на Мальті, Албанії, Греції, Латинській Америці та Росії.

Також вона брала участь в програмі "Віддалене усиновлення" і надавала підтримку дітям з країн третього світу.

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Автор: Людмила Жерновська