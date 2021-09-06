Сара Хардінг померла від раку у віці 39 років.

Британська співачка, солістка групи Girls Aloud Сара Хардінг померла від раку грудей. Її мама Мері повідомила про цю трагічну подію.

Відомо, що дівчина боролася з хворобою з серпня 2020 року. Вона довго не зверталася до лікаря, а коли таки зважилася, то було вже запізно. Фахівці не давали Сарі ні шансу на перемогу над раком.

"З розбитим серцем ділюся сьогодні новиною про те, що моя прекрасна дочка Сара, на жаль, померла. Багато з вас знають про боротьбу Сари з раком і з якою завзятістю вона боролася з цією недугою, починаючи з того моменту, як їй поставили діагноз і до свого останнього дня. Вона тихо пішла сьогодні вранці", - написала мама артистки.

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Автор: Діана Могилєвич