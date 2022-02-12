Причина смерті не уточнюється, але відомо, що напередодні її госпіталізували з COVID-19.

Сьогодні, 12 лютого, у віці 88 років померла відома радянська і російська актриса, естрадна співачка Зінаїда Кирієнко.

Про це ТАСС повідомив представник Спілки кінематографістів Росії.

Причина смерті не уточнюється, проте відомо, що напередодні її госпіталізували з COVID-19.

"Зінаїда пішла з життя сьогодні вночі", - повідомив співрозмовник агентства.

Час і місце прощання з актрисою поки не уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Кирієнко виявили рак підшлункової залози і геморагічний інсульт. Вона була частково паралізована і перебувала в реанімаційному відділенні.

10 лютого син актриси Максим повідомив про те, що вона потрапила в лікарню з коронавірусом і що її стан "неважливе, не дуже хороше".

Довідка УНІАН. Зінаїда Кирієнко народилася 9 липня 1933 року в Махачкалі (СРСР). Її мати спочатку хотіла назвати дочку Аїдою, проте батько при реєстрації в РАГСі спростив ім'я.

Навчалася актриса у ВДІКу (Всеросійський державний інститут кінематографії імені Герасимова), який закінчила в 1959 році. До слова, її однокурсниками були Людмила Гурченко, Наталія Фатєєва та Віталій Матвєєв.

Після закінчення була актрисою Московського драматичного театру імені Пушкіна, а також працювала в драматичному театрі на Малій Бронній.

Найбільшу популярність придбала завдяки ролям у фільмах "Тихий Дон", "Доля людини", "Два капітани". Також зіграла в кінострічках "Поема про море" (1958), "Доля людини" (1959), "Знайомтеся, Балуєв!" (1963), "Ліки проти страху" (1978) і в багатьох інших.

Вас також можуть зацікавити новини: