Ніколь Річі загорілася, коли задувала свічки на торті.

Американська актриса Ніколь Річі вчора святкувала своє 40-річчя. Але нестримні веселощі ледь не закінчилися трагедією.

У момент, коли Ніколь задувала свічки на святковому торті, у неї загорілося волосся. Сама актриса сильно не постраждала, а ось волосся доведеться зістригти. На відео, яке вона опублікувала, видно, що гості почали гасити вогонь на її локонах, а потім ролик обривається. Чим все закінчилося - поки невідомо.

"Хороше. Поки що 40 років - вогонь", - підписала ролик Ніколь.

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Ніколь Річі - американська актриса, співачка, продюсер, фотомодель і дизайнер. Прийомна дочка музиканта Лайонела Річі. Популярність їй принесли реаліті-шоу "Просте життя" і скандальне світське життя.

Свою першу роль в кіно Річі зіграла в 2005 році у фільмі "Американські дітки". Пізніше вона зіграла невеликі ролі в телевізійних серіалах, таких як "Ів", "Чак", "8 простих правил для друга моєї дочки-підлітка", "Дій, крихітко" і "Американські мрії".

Також відомо, що кілька разів її заарештовували за зберігання героїну і за керування автомобілем під впливом наркотичних речовин.

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Автор: Діана Могилєвич