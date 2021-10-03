Інцидент стався в ніч на 3 жовтня.

Український актор Михайло Жонін в ніч на 3 жовтня потрапив в аварію. Інцидент стався в Дніпровському районі Києва.

Жонін вночі їхав в машині Volkswagen на пасажирському сидінні. Несподівано водій авто врізався в Subaru і Mercedes, які до того ж були припарковані. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Хто такий Михайло Жонін

Читайте такожДружина Павліка розповіла, що старші діти чоловіка досі не познайомилися з їхнім синомМихайло Жонін - український актор театру, кіно і дубляжу. Перша проба сил в кіно відбулася в 2002 році, коли режисери Борис Небцерідзе і Володимир Попков затвердили Михайла на епізодичну роль в серіалі "Лялька". Свого першого головного героя Михайло зіграв у 2008 році, в українській містичній мелодрамі "Чаклунське кохання". Після виходу на екранах першого україномовного серіалу про медиків "Черговий лікар" Михайло Жонін набув популярності не тільки в Україні та Росії, але і в Казахстані, де теж демонструвався цей фільм. Актор зіграв одного з головних героїв - хірурга Андрія Мазура.

Також він зіграв у таких стрічках як "Єфросинія", "Доярка з Хацапетівки", "Роксолана", "Повернення Мухтара" та інших.

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Автор: Діана Могилєвич