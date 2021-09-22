Павло Кружнов був жертвою булінгу.

Український актор Павло Кружнов розповів, що в юності був жертвою булінгу з боку однокласників. За його словами, він любив грати з дівчатками в ляльки, а всі ці хлопчикові забави - не для нього.

У програмі "Зірковий шлях" він зізнався, що саме це і стало причиною для його "цькування". Іноді агресія однокласників-хлопчиків доходила і до рукоприкладства.

"Бувало, що мені в спину кричали, що я пєтушара. Одного разу, коли я йшов по коридору, до мене підійшов чувак і просто поставив мені фінгал. Я розгубився, тому що ніколи не застосовував фізичну силу", – сказав Павло.

Читайте також Обличчя дало тріщину: у Лоліти під час концерту розійшовся шов на обличчі Хто такий Павло Кружнов

Кружнов народився в 1991 році в родині лікарів. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (2014).

Актор став популярним після ролей в таких серіалах як "Папік 2" і "Люся Інтерн". Він знімався і в інших серіалах українського виробництва, але найчастіше грав лише епізодичну роль.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич