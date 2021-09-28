Slava Marlow вже відреагував на дане звинувачення.

Російський музикант Slava Marlow розповів в інста-сторіз, що його запідозрили в мінуванні школи в Новосибірську.

За його словами, до нього додому несподівано заявилися співробітники правоохоронних органів і пред'явили йому підозру в мінуванні школи, в якій він сам раніше навчався. Також вони розпитували маму артиста. Приводом для підозр став лист, який надійшов до навчального закладу від Артема Готліба (справжнє ім'я артиста, - УНІАН).

У зв'язку з цим Slava Marlow написав в Instagram звернення до псевдомінера.

"Чєл, я без поняття, навіщо тобі це, але жарт дурний. Я не маю відношення до мінування шкіл", - написав Slava Marlow.

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Артем Готліб - російський музичний продюсер, автор пісень і відеоблогер. Широку популярність почав здобувати в 2019 році після початку співпраці з російським реп-виконавцем Моргенштерном в якості його саунд-продюсера. До кінця 2020 року став відомий так само як сольний виконавець.

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Автор: Діана Могилєвич