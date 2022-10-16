Співак розповів, що частково сам робить ремонт у своєму будинку.

Український артист Олексій Завгородній вперше показав своє житло, в якому зараз робить ремонт. Він розповів, що ще кілька років тому купив двоповерховий будинок поруч зі студією, а перед повномасштабним російським вторгненням затіяв там ремонт.

Він додав, що до війни у нього було багато концертів, а відповідно був хороший заробіток. Тому тоді у нього була ціла команда, яка займалася ремонтом. Але після 24 лютого його доходи різко скоротилися, тому він сам взявся за роботу по дому. При цьому найскладніше все ж довіряє тільки професіоналам.

"Є якісь складні речі, такі тонкі, я думаю, що найкраще це робити професіоналам. Але якщо, наприклад, плінтус приклеїти, зробити розетку, це можна звичайно... " - сказав артист у програмі "Сніданок. Вихідний".

Артист уточнив, що зараз економить на ремонті, адже в такий час набагато важливіше донатити на ЗСУ.

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