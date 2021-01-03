Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новорічне фото зі своїм чоловіком, репером Потапом.
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На знімку пара позує біля каміна. Настя постала в шовковій комбінації смарагдового кольору, а Потап - в піжамі. Фото вийшло домашнім і воістину святковим, бо на тлі видно елементи новорічного декору. При цьому фанатам Насті таке фото не припало до душі. Вони накинулися на Потапа.
"Що за дідусь поруч з тобою?", "А що Потап так постарів?", "Він Дизель після Нового року", "Дивне фото", - написали фанати.
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