Співачка показала новорічне фото зі своїм чоловіком.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новорічне фото зі своїм чоловіком, репером Потапом.

Читайте такожВолочкова в тісному боді сіла на шпагат (фото)

На знімку пара позує біля каміна. Настя постала в шовковій комбінації смарагдового кольору, а Потап - в піжамі. Фото вийшло домашнім і воістину святковим, бо на тлі видно елементи новорічного декору. При цьому фанатам Насті таке фото не припало до душі. Вони накинулися на Потапа.

"Що за дідусь поруч з тобою?", "А що Потап так постарів?", "Він Дизель після Нового року", "Дивне фото", - написали фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич