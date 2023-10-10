Чи дійсно на цьому все - дізнаємося пізніше.

Український репер і продюсер Потап після низки скандалів натякнув, що йде з шоу-бізнесу. Він записав відеозвернення, в якому зробив неоднозначну заяву.

У ролику він вибачився за всі зашквари і сказав, що на цьому все:

"Дорогі друзі, багато я наробив шуму, багато новин, багато питань отримую від друзів і знайомих. Все гаразд чи ні. Все в порядку, все нормально. Хотів привернути увагу до творчості і персони, але по вашій реакції бачу, що це не вчасно".

Також він висловив надію на те, що шанувальники і колеги не ображаються на нього за його поведінку останнім часом.

Зазначимо, Потап кілька разів потрапляв у скандали - то він говорив про заочний вступ до тероборони, коли сам перебував в Іспанії, то випустив пісню "Волонтер", в якій образив жінок.

В результаті його почали хейтити. Оглядачі українського шоу-бізнесу і зовсім запідозрили, що у Потапа якісь проблеми з психікою, особливо після того, як він почав записувати реп у відповідь на всякий хейт.

Нагадаємо, раніше блогер видав таємницю Потапа і Насті Каменських. За його словами, вони незабаром розлучаться.

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