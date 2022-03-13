Також Потап звернувся до Олега Газманова.

Український артист Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який нібито доповідає Володимиру Путіну про реальні втрати російської армії на війні в Україні.

"Ми всі обіс*ались як ніколи. Цигани пи*дять танки, місцеві тракторами крадуть БТРи і зенітки. Українська армія з наших солдатів ірже, називає їх бомжами. Жерти нічого, тому у військовому плані ми в повній ж*пі", – нібито говорить Шойгу на відео.

Насправді цей ролик змонтували українці, щоб висміяти російську армію і їх ганьбу в Україні. А найцікавіше те, що починається ролик зі слів Шойгу: "Слава Україні!"

Таким чином Потап пояснив російському артисту Олегу Газманову, чому українці завжди жартують над російським народом.

"Колись мені Олег Газманов (Газман), над яким я мило жартував в аеропорту, сказав: "Ось чому ми вас не долюбляємо, ми з вами серйозно, а ви над нами жартуєте". І будемо сміятися! Ну як над цим не сміятися", - написав Потап.

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