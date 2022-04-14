Окупанти позбавили будинку тисячі українців.

Вже півтора місяця російські окупанти нещадно обстрілюють житлові масиви. Вони наносять авіаудари не тільки по інфраструктурі, а й по приватних секторах, де живуть люди. Вони позбавили будинку тисячі українців, серед яких є і знаменитості.

Ігор Кондратюк

Окупанти зробили "подарунок" Ігорю Кондратюку на 60-річчя. В результаті обстрілу його будинок був пошкоджений. Пізніше продюсер показав снаряд "Граду", який залишився у дворі його будинку. На щастя, в момент обстрілу в будинку нікого не було. Кондратюк встиг вивезти свою сім'ю з "гарячої точки".

Назар Грабар

Танцюрист Назар Грабар розповів, як окупанти позбавили його будинку в Бучі.

"У мене більше немає вдома. У моєму будинку була база російських солдатів, конкретно в моїй квартирі. Все винесли. Але це не найстрашніше. Навколо житлового комплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, пов'язані і розстріляні", - сказав Назар, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Валерій Харчишин

Артист Валерій Харчишин раніше показав повністю знищений будинок під Гостомелем. За його словами, він вкладав всі свої гроші в будівництво цього будинку. Там же виросли і його діти. А російські окупанти прийшли на нашу територію і все знищили.

Анна Панова

Телеведуча Анна Панова повідомила про те, що в її будинок прилетів ворожий снаряд. Її чоловік побудував дачу під Києвом, але окупанти її знищили. При цьому Панова не втрачає оптимізму і запевняє, що чоловік все відбудує.

Віка Смеюха

Співачка Віка Смеюха також розповіла про те, що окупанти потрапили в її будинок. Але найстрашніше, що в той момент в будинку знаходилися її батьки.

"Бомба потрапила на кухню, пробила стелю і підлогу. Ось така у нас війна з Росією. Тепер у нас немає дому", - написала Смеюха.

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