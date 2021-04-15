На знімках принц Філіп зображений в колі сім'ї разом зі своєю дружиною королевою Єлизаветою, дітьми, онуками і правнуками.

Члени британської королівської сім'ї опублікували фотографії герцога Единбурзького в оточенні рідних, які раніше не публікувалися.

Читайте такожПринц Філіп раніше дав пораду Кейт Міддлтон, як влитися в королівську сім'юНа фотографії зображені принц Філіп і королева Єлизавета II в оточенні онуків. Подружжя сидить на дивані у вітальні замку Балморал в 2018 році, автором фотографії виступила герцогиня Кембриджська.

На руках у Єлизавети II маленький принц Луї, молодший син Кембриджів, поруч старші діти пари - принц Джордж і принцеса Шарлотта, трохи позаду за диваном Саванна Філліпс, а поруч з принцом Філіпом знаходяться Айла Філліпс, вона тримає на руках Єлену Тіндолл, а біля неї сидить старша сестра Єлени – Міа Тіндолл (діти Зари і Майкла Тіндолл), передає ТСН.

На фото нижче зображені Кейт і Вільям зі старшими дітьми – 2-річним Джорджем і зовсім маленькою принцесою Шарлоттою в Балморалі в 2015 році.

"Сьогодні ми разом з членами @theroyalfamily ділимося фотографіями герцога Единбурзького, запам'ятовуючи його як батька, дідуся і прадідуся", - йдеться в підписі під знімком.

Перед цим герцог і герцогиня Кембриджські виклали фото принца Філіпа з маленьким принцом Джорджем. 2-річний Джордж Кембриджський сидить поруч зі своїм прадідом принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, в кінному возі. Знімок був зроблений герцогинею Кембриджською Кетрін в 2015 році, в Норфолку, в Сандрінгемському замку, де королева і герцог Единбурзький відпочивали щороку.

На сторінці королівської сім'ї в Instagram також опублікували кадри з Філіпом і його дітьми, онуками і правнуками. Зокрема, на цьому фото герцог Единбурзький з сином Чарльзом, принцом Уельським, грають в поло. Знімок був зроблений в 1966 році.

Смерть принца Філіпа

Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня, не доживши двох місяців до 100 років.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла