Шоста персона в черзі на престол хоче сама фінансувати втрачений доступ до охорони.

Уряд Великобританії відмовив британському принцу у можливості оплачувати охорону поліції під час перебування його родини у Великій Британії. Принц Гаррі вимагає судового перегляду відмови.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Приватна охоронна служба, послугами якої родина принца користується за постійним місцем проживання - в США, не може якісно охороняти його за кордоном, не маючи доступу до даних розвідки і юрисдикції.

Водночас охорона британської поліції, яку фінансують державним коштом, недоступна для родини після відмови від королівських обов'язків.

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Принц Гаррі каже, що хоче відвідати свою рідну країну з родиною, але має гарантувати її безпеку. В липні 2021 року він вже мав неприємний інцидент з переслідуванням з боку папарацці в Лондоні.

"Принц Гаррі успадкував загрозу безпеці при народженні і на все життя. Він залишається шостим у черзі на престол, двічі ніс бойову службу в Афганістані, а останніми роками його сім'я зазнавала добре задокументованих загроз з боку неонацистів та екстремістів", - йдеться у заяві представників принца.

Тепер принц домагається судового перегляду рішення міністерства внутрішніх справ відмовити йому користуватися охороною поліції під час перебування у Великій Британії. Послуги він хоче оплачувати самостійно.

У 2020 році Гаррі пропонував таке розв’язання проблеми під час перемовин з королевою, але його пропозицію відхили.

Молодша дочка принца Гаррі та Меган Маркл, якій наразі 7 місяців, досі не бачила своїх прабабусю-королеву, дідуся принца Уельського та інших членів родини.

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