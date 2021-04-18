На їхню думку, принц "повівся жахливо".

Принца Гаррі, який приїхав до Великобританії на похорон герцога Единбурзького принца Філіпа, «холодно зустріли члени королівської сім'ї». Вони вважають, що він «повівся жахливо».

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«Єдиною людиною, яка виразила герцогу якесь співчуття, став принц Ендрю. Він знає, як це бути аутсайдером», - повідомило джерело.

Зазначається, що принцеса Анна та принц Едвард з дружиною Софі намагалися не помічати Гаррі.

«Вони відчувають глибоке почуття захисту стосовно королеви та обурення стосовно Гаррі. Після того, як він і Меган сказали в інтерв'ю Опрі Вінфрі, до нього мало відчувають співчуття. Члени королівської сім'ї досі дуже засмучені. Вони виступають єдиним фронтом та вважають, що він поводився жахливо», - сказало джерело.

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Автор: Катерина Шварц