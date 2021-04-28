У заході візьмуть участь багато зірок і відомі політики.

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл візьмуть участь у концерті Vax Live, спрямованому на розширення доступу до вакцин від COVID-19.

Читайте такожПринц Гаррі знайшов роботу: чим він займатиметьсяГрупа по боротьбі з бідністю Global Citizen, яка організовує захід, запросила подружжя очолити кампанію Vax Live event, що закликає уряди жертвувати дози вакцин і ресурси для забезпечення справедливого розподілу препаратів від коронавірусу, передає ТСН з посиланням на BBC News.

"Ми всі виграємо і будемо в більшій безпеці, коли скрізь з'явиться рівний доступ до вакцини, — заявили Гаррі і Меган, закликавши приватний сектор інвестувати в COVAX. - Ми повинні домагатися справедливого розподілу вакцин і, таким чином, відновити віру в нашу спільну людяність".

У концерті візьмуть участь відомі артисти, зокрема Дженніфер Лопес, Foo Fighters і Едді Веддер з Pearl Jam, а також політики, серед яких президент США Джой Байден, американський віце-президент Камала Харріс, французький лідер Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і глава уряду Хорватії Андрій Пленкович.

Ведучою Vax Live буде співачка Селена Гомес.

Захід, трансляція якого відбудеться 8 травня, запишуть на стадіоні SoFi в Інглвуді, штат Каліфорнія.

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Автор: Ірина Погоріла