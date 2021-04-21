Машину принца помітили в аеропорту в Лос-Анджелесі.

Принц Гаррі повернувся в США до своєї вагітної дружини Меган і їх дворічного сина Арчі, не залишившись на день народження своєї бабусі, королеви Єлизавети II.

Читайте такожДень народження в жалобі: королеві Британії Єлизаветі II виповнилося 95 роківЗа інформацією Daily Mail, його машину помітили 20 квітня на виїзді з приватного терміналу в аеропорту Лос-Анджелеса через деякий час після приземлення літака American Airlines з Великобританії.

Таким чином герцог Сассекський пропустив день 95-річчя Єлизавети II, яке королева відзначає сьогодні, 21 квітня. Тепер йому належить провести 10 днів у карантині - це вимога для міжнародних мандрівників, які прибувають до США.

Очікується, що син Єлизавети, принц Чарльз, і ще один онук - принц Вільям - також не відвідають королеву в день її народження.

Поїздка Гаррі до Великобританії

Короткий візит Гаррі до Великобританії на похорон герцога Единбурзького, принца Філіпа був його першою поїздкою на батьківщину за рік.

Принц також вперше побачився зі своєю сім'єю відтоді, як у березні під час інтерв'ю з Опрою заговорив про королівський расизм і заявив, що його батько і брат "опинилися в пастці системи".

За словами джерел ЗМІ, Гаррі на похоронах Філіпа зустріли холодно, а високопоставлені члени королівської сім'ї його ігнорували.

Його присутність також стала причиною незручностей для придворних. За життя Філіп хотів, щоб на його похоронах присутні носили військову форму. Однак Гаррі не має на це права, адже відмовився від своїх військових ролей.

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Переклад: Катерина Комолова