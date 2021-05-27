Принц і герцогиня запитували у студентів, як на них вплинула пандемія коронавірусу, що зробив університет для їхнього благополуччя.

Королівське подружжя - принц Вільям та Кейт Міддлтон повернулося до університету, де почалося їхнє кохання і провело час зі студентами на майданчику біля гуртожитку Святого Сальвадора.

Також вони посадили дерева, щоб привернути увагу до ініціативи університету з нейтралізації вуглецевого сліду, що залишається студентами Сент-Ендрюса (багато з них — американці). Університет має намір висаджувати дерева в лісі Сент-Ендрюса, щоб через 600 років нейтралізувати вуглецевий слід.

Принц і герцогиня запитували у студентів, як на них вплинула пандемія коронавірусу, що зробив університет для їхнього благополуччя, про самопочуття учнів, пише ТСН з посиланням на People. Також пару дуже цікавила тема спорту, цього ж дня Кембриджі брали участь в яхтингу на пляжі.

Кейт і Вільяму також розповіли, що багато що в університеті нагадує студентам про те, що тут навчалися королівські особи.

Читайте такожШарлотті - 6 років: королівська сім'я опублікувала новий портрет принцесиЗнамените майбутнє подружжя познайомилося саме тут, коли навчалося в університеті Шотландії. 2012 року королівська пара відвідувала торжество на честь святкування 600-річчя університету. Тоді Кейт Міддлтон розповідала про показ мод, в якому вона дефілювала в прозорій сукні, а принц Вільям поклав на неї око. Вільям тоді зізнався, що навчання в університеті — це найщасливіший спогад для нього, адже саме там він знайшов справжніх друзів і красуню дружину.

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Автор: Ірина Погоріла