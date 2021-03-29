Фахівці з косметичної хірургії Longevita провели цікаве дослідження.

Згідно з дослідженням, принц Вільям займає перше місце в рейтингу. При чому в блогах і публікаціях Google він згадується як "найсексуальніший лисий чоловік" 17,6 млн разів.

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Про це повідомляє The Sun.

На другому місці опинився Майк Тайсон. Його згадували 8,8 мільйона разів. Закрив трійку лідерів Джейсон Стетхем з результатом 7,4 млн згадок.

Цікаво, що в мережі неоднозначно відреагували на цю новину. Деякі користувачі не розуміють, за якими критеріями вибирали лідера рейтингу і як цей рейтинг взагалі складався. Також є і ті, хто вважає лисину і зовсім не сексуальною.

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Автор: Діана Могилєвич